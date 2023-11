Uomo scomparso da una settimana. Appello dai familiari

BELLANO (Lecco)

Alvin è scomparso da più di una settimana e più trascorrono i giorni, più si teme possa essergli capitato qualcosa di brutto e che qualcuno possa essersi approfittato di lui. Alvin Kevin ha 40 anni. Abita a Bellano, dove frequenta anche la Comunità riabilitativa ad elevata assistenza perché soffre di disagio psichico. Lo scorso sabato pomeriggio è uscito per una passeggiata e non è più rientrato. Nessuno lo ha visto, nessuno ha saputo fornire almeno qualche indicazione. Quando si è allontanato indossava solo una tuta e non aveva con sé il cellulare. Potrebbe però avere con sé i documenti identificati con una carta Postepay, che tuttavia non è stata prelevata per prelevare soldi e che non risulta sia stata utilizzata per alcun tipo di movimento. "Escludiamo che si sia allontanato volontariamente – denuncia il papà In camera sua sono rimasti il cellulare e tutti i suoi capi di abbigliamento. Temiamo possa essergli successo un incidente o che qualcuno possa averlo avvicinato e gli abbia fatto del male". Sulla scomparsa di Alvin è stata sporta regolare denuncia. Alvin dovrebbe assumere pure dei farmaci. Alvin è alto 1 metro e 70, pesa circa 85 chili, ha i capelli e gli occhi castani. Chiunque disponga di qualsiasi tipo di informazione deve contattare gli operatori del 112. D.D.S.