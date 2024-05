Uniti contro il resort di Torno : "Quale futuro per le sponde?"

"Come associazioni ambientaliste abbiamo accolto con soddisfazione la decisione di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il progetto di complesso turistico residenziale da realizzare nel Comune di Torno". In una lettera inviata al sindaco di Torno, le associazioni che si sono unite per sollevare una serie di criticità sul progetto del nuovo insediamento turistico sulla sponda orientale del Triangolo lariano, aggiungono tuttavia una osservazione che l’iter procedurale seguito dal Comune non è consono rispetto al progetto, e che: "oltre a confermare le criticità già evidenziate, ci teniamo a ribadire la necessità di aprire un ampio dibattito su questo progetto e, più in generale, su come immaginiamo il futuro del nostro lago". In particolare, "il Piano Integrato di Intervento – spiegano - rappresenta una trasformazione urbanistica importante, che rende necessaria una modifica del Documento di Piano del Pgt. Ne consegue, in base alle osservazioni della Regione, la necessità di procedere, in via preliminare, alla modifica del Documento di Piano stesso, sottoponendo la modifica ad una consultazione più ampia e partecipata". I firmatari del documento sono diverse associazioni riunite nel chiedere maggiore tutela sulle sponde del lago di Como contro il cemento e gli scempi ambientali e sono: Circolo Legambiente A. Vassallo di Como, Circolo Ambiente Ilaria Alpi, Wwf Lombardia, Associazione Iubilantes, Fiab Como Biciamo e Gruppo Naturalistico della Brianza.