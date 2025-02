Una pausa caffè con i magistrati. Si discute delle criticità della riforma

Una pausa caffè per incontrare i magistrati lecchesi e per discutere con loro le criticità della riforma del sistema giudiziario in fase di approvazione. Il disegno di legge presentato in Parlamento muta profondamente l’attuale assetto della magistratura incidendo su tre aspetti: la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri; l’istituzione di due diversi organi di autogoverno, uno per i giudici ed uno per i pm, i cui membri verranno non eletti ma estratti a sorte; infine, l’introduzione di un’unica Alta Corte per i procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Dall’Anm denunciano "la pericolosità di questa riforma". I magistrati della sottosezione di Lecco organizzano una “pausa caffè“ aperta a tutti a Palazzo di Giustizia alle 14.30. D.D.S.