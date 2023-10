Una domenica di pulizie sul Lario. Grazie ai sub del Pool Darsena

COMO

Sarà una domenica di grandi pulizie per il lago di Como, grazie ai sub del Pool Darsena che a partire dalle 9 si immergeranno nelle acque del primo bacino del Lario, di fronte a Villa Geno, per recuperare rifiuti e soprattutto la plastica che viene catturata anche in superficie, grazie a uno speciale cestino Seabin posizionato sul pontile e in grado, grazie alle correnti, di filtrare l’acqua. I rifiuti una volta estratti verranno suddivisi per insegnare alle persone cosa occorre portare o non portare con sè quando si va al lago. Si tratta dell’iniziativa finale della tre giorni dedicata alla pulizia del lago organizzata da Proteus e dall’Università dell’Insubria. A partire da venerdì i ragazzi delle scuole di Como hanno avuto la possibilità di seguire delle lezioni in riva al lago imparando come si raccolgono i rifiuti e in che modo vengono analizzate le acque per determinare la presenza delle microplastiche. A fare da Ciceroni gli studenti dell’Università dell’Insubria che hanno organizzato anche dei laboratori sull’acqua. R.C.