Un vallo salverà il paese. Per la montagna a rischio arriva un milione di euro

L’abitato di Novate Mezzola avrà presto un vallo che lo riparerà da frane. È infatti dei giorni scorsi la notizia dello stanziamento di ben 962mila euro da parte di Regione Lombardia per la realizzazione delle opere di difesa dell’abitato di Novate Mezzola, spesso interessato da fenomeni di crollo di massi. A fine ottobre, nella nottata tra il 30 e il 31, c’è stato un nuovo crollo di massi che ha preoccupato e non poco la popolazione sottostante. Per fortuna il materiale roccioso non ha lambito le case ma la situazione non è delle migliori. In precedenza, un grave episodio si era verificato nella serata del 22 gennaio 2021 quando gli abitanti hanno udito un forte e prolungato boato provocato da una frana dopo giorni di piogge battenti. I massi caduti a valle, anche di grosse dimensioni, sono atterrati anche su un tetto di un’abitazione senza provocare feriti o, peggio, morti. Ma è chiaro che un intervento sulla parete rocciosa è necessario. "La somma stanziata da Regione – dice il sindaco Fausto Nonini – va ad aggiungersi ai 1.750.000 euro già previsti in precedenza. Questi 2.712.000 totali confluiranno nelle casse della Cm della Valchiavenna che, in accordo col Comune di Novate Mezzola, sarà l’ente attuatore degli interventi, come già avvenuto per altre grandi opere realizzate all’interno dell’ambito comprensoriale. Questa somma servirà per realizzare una delle più importanti opere di mitigazione del rischio geologico. Siamo già in una fase di progettazione avanzata di questa opera essenziale e non più procrastinabile vista la frequenza dei crolli che ci costringono ogni volta a mettere in atto quelle procedure per la salvaguardia della cittadinanza (nel 2021 furono evacuate oltre 70 persone). Sarà un “rilevato paramassi“ o un “vallo“ e andrà a risolvere la problematica relativa ai crolli di massi dal versante posto vicino al paese. La tempistica? Non posso per ora essere preciso sulla data di inizio dei lavori, ma mi auguro che si riesca a finire l’intervento nel più breve tempo possibile perché solo allora l’abitato di Novate Mezzola sarà veramente al sicuro".

Fulvio D’Eri