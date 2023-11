Un urto a distrarre la vittima. E la borsetta prende il volo

Appena salita in macchina ha messo in moto, quindi ha avvertito un colpo, come se avesse urtato o fosse stata urtata da qualcosa. L’automobilista di 77 anni, che era ancora ferma, ha aperto la portiera e si è sporta fuori dall’abitacolo, ma non ha notato nulla di strano. Quando stava finalmente per partire si è però accorta che sul pianale del sedile accanto non c’era più la borsetta, con dentro il portafogli con i soldi e tutti i suoi effetti personali. Il borseggio è stato messo a segno nel parcheggio di un centro commerciale di Cernusco Lombardone. È solo l’ultimo di una lunga serie di furti analoghi, pressoché quotidiani, messi a segno distraendo le vittime con finti incidenti oppure approfittando di quando si allontanano dalle auto per rimettere a posto i carrelli della spesa. Gli autori dei colpi, al momento impuniti nonostante le numerose telecamere installate in zona, oltre a tenersi i soldi rivendono subito tutto quello che possono, probabilmente nella zona di Palmanova a Milano.

D.D.S.