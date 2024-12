Un nuovo cammino per l’Anno santo. È l’itinerario del “Bocciolo della rosa“

CASSAGO BRIANZAUn bocciolo di rosa. È la prima gemma del Giubileo straordinario del 2025 aperto nei giorni scorsi da Papa Francesco. Non è un fiore. È un cammino. Si tratta infatti del nuovo cammino proposto per l’Anno santo dai volontari dell’associazione Cammino di Sant’Agostino. È un percorso lungo 90 chilometri, che si può affrontare in cinque giorni nel verde collinare della Brianza monzese, comasca e lecchese e nel Triangolo Lariano. È appunto l’ultimo bocciolo della rosa degli altri cammini di Sant’Agostino. "Una nuova occasione di vivere il Giubileo in Lombardia in una nuova modalità green, lenta e sostenibile – spiega Renato Ornaghi, promotore dell’iniziativa -. L’itinerario del Bocciolo della Rosa, un tracciato ad anello con partenza e arrivo da Cassago Brianza, transita attraverso 20 paesi: Cassago appunto, Veduggio con Colzano, Inverigo, Lambrugo, Monguzzo, Alserio, Erba, Caslino d’Erba, Canzo, Valmadrera, Civate, Suello, Pusiano, Cesana Brianza, Bosisio Parini, Annone Brianza, Oggiono, Molteno, Garbagnate Monastero, Bulciago. Punta a diventare un percorso di pellegrinaggio fruibile da tutti senza eccessiva preparazione, in grado di valorizzare turisticamente al meglio i magnifici territori attraversati".

La presenza di luoghi di accoglienza di ristoro e pernottamento in ognuna delle cinque tappe rendono la proposta pellegrina – già camminabile liberamente dal 1° gennaio 2025 e per tutto il Giubileo - un’esperienza simile per durata e interesse ad altri cammini brevi presenti nel Nord Italia, come il Cammino di Oropa, la Via degli Dei, il Cammino Celeste.

Daniele De Salvo