Un milione: il versante sarà più sicuro

Quasi un milione di euro. È il costo della messa i sicurezza del versante da cui lo scorso 19 maggio si è staccata una frana che, all’altezza di Varenna, ha travolto e distrutto le gallerie di protezione della linea ferroviaria Lecco – Colico e la Sp 72, rendendole impraticabili per settimane. I lavori di prima messa in sicurezza per ripristinate la circolazione ferroviaria e stradale, con la riparazione e il consolidamento della galleria in cui passa la provinciale, sono stati eseguiti a tempo di record, ma non bastano, occorre intervenire in maniera più massiccia per bloccare eventuali altre frane. "La Sp 72 rappresenta un’importantissima e l’unica via di collegamento dei comuni lungo la sponda orientale del Lago di Como - spiegano dalla Provincia di Lecco -. L’obiettivo principale è quello di arrestare per quanto possibile a monte eventuale materiale in movimento gravitativo, assicurando con la galleria paramassi la protezione della strada provinciale".