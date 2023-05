Un lupo immortalato fra le macchine vicino Madesimo

L’automobilista che ha immortalato il selvatico e il camionista che scendeva dalla montagna devono essere rimasti a bocca aperta. Una cosa infatti è sentire parlare del lupo, altra vederlo zigzagare a pochi metri. Ieri, l’associazione Difesa rurale ci ha inviato un video che mostra un esemplare mentre sta salendo lungo il collegamento per Pianazzo (a un chilometro da Madesimo) davanti una vettura. L’animale è chiaramente spaventato dai mezzi a motore e corre a destra e a sinistra.

Sempre Difesa rurale ci segnala la predazione di un equide ad Arnoga, in alta Valtellina. L’animale domestico sbranato è stato ritrovato in un prato. Domenica, dalle 9 alle 19, a Bormio e a Valfurva il comitato locale “Alta Valtellina“ per la tutela delle persone e degli animali dai lupi organizza una raccolta firme da inviare alla Regione Lombardia.