Un “freno” ai selvatici. Mozione in Regione

SONDRIO

Il problema della fauna selvatica, che in provincia di Sondrio tocca in particolare i piccoli allevatori di montagna, sui banchi della Regione.

"Viste le crescenti criticità derivanti dal fenomeno della diffusione della fauna selvatica appartenente alla specie del lupo - e a seguito della richiesta di audizione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) - ho voluto presentare in Consiglio regionale una mozione per individuare, nel rispetto delle misure esistenti, gli strumenti adeguati per una migliore gestione del fenomeno collaborando con gli allevatori di montagna e le istituzioni a partire dai ministri competenti: dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dell’Ambiente Pichetto Fratin".

Così Silvana Snider (nella foto) consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale “Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine-Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera” e prima firmataria della mozione.

"La Lega in Regione Lombardia è stata la prima a farsi portavoce dei disagi delle aziende agricole montane ed è ora promotrice di questa mozione per giungere, con le soluzioni necessarie che saranno individuate, a una strategia unitaria e condivisa con tutti gli interessati a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Il testo infatti impegna la Giunta, oltre che a contrastare il fenomeno, a sostenere nelle sedi europee la possibilità di revisione dello stato di protezione della specie, come già annunciato dalla Commissione europea, così come l’opportunità di valutare il rinnovo delle iniziative nell’ambito del progetto europeo ‘Life Wolf Alps’". C.Bia.