Un aiuto dalla Slb ai colleghi alluvionati dell’Emilia Romagna

Un aiuto da Colico ai colleghi alluvionati dell’Emilia Romagna. Vertici aziendali e dipendenti della sede di Colico della Slb hanno raccolto in poche ore 3 quintali di beni di prima necessità per quanti stanno cercando di riprendersi dal disastro naturale che ha sommerso metà Emilia Romagna. Sono 300 chili di pasta, tonno, legumi in scatola, pomodori pelati, sale, olio, generi a lunga conservazione, ma anche medicinali in libera vendita, detersivi e prodotti per l’igiene personale. La Slb - prima ex Ring-o Valve - è stata fondata nel 1978. Opera nella tecnologia globale. Fa parte di una multinazionale di Houston in Texas, con centinaia di filiali in tutto il mondo: solo in Italia si contano 1.500 dipendenti, impiegati negli stabilimenti e nelle basi di Colico appunto, Milano, Ravenna, Volterra, Voghera.

Nel polo lariano lavorano oltre 250 persone: 8 di loro hanno costituito il gruppo "Set talk" per promuovere campagne sulla sicurezza, best practice ed eventi a scopo benefico. Proprio loro hanno promosso la raccolta di vivere e generi di prima necessità "Anche questa volta abbiamo dimostrato il nostro grande cuore con un aiuto concreto ai romagnoli colpiti dall’alluvione – spiega Paola Zuccoli, leader del gruppo –. Grazie davvero a tutti i nostri colleghi per la generosità". D.D.S.