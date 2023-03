Tute gialle Cinquemila ore per la collettività

Il Comune di Sondrio dona un pick up all’attivissimo gruppo dell’antincendio boschivo. Nel 2022 sono state quasi cinquemila le ore di lavoro prestate in favore dei cittadini, per la pulizia dei fiumi, la manutenzione dei sentieri, il monitoraggio del territorio, il servizio di antincendio boschivo e per il supporto garantito in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune di Sondrio.

Per il gruppo dell’antincendio boschivo di Sondrio, composto da cinquanta persone, un impegno a 360° che riafferma l’importanza del ruolo del volontariato per la comunità sondriese. Alla dotazione di mezzi su cui può contare per lo svolgimento delle diverse attività, formata da autobotti, autocarro allestito con servizi igienici e docce, furgoni per trasporto persone e merci, si è aggiunto il pickup acquistato dal Comune grazie al contributo di Regione Lombardia. "Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dell’associazione questo nuovo mezzo - sottolinea l’assessore alla Protezione civile, alle Frazioni e alle Politiche giovanili Lorena Rossatti -. Negli anni la collaborazione si è rivelata molto preziosa, grazie a volontari instancabili che ringrazio a nome dell’amministrazione comunale. Insieme abbiamo vissuto momenti incancellabili. Grazie alla loro professionalità e alla loro dedizione sono stati garantiti servizi importanti ai cittadini e al territorio: oggi i volontari che si mettono a disposizione rappresentano una risorsa fondamentale". Dal servizio di accoglienza nei centri vaccinali al trasporto garantito agli utenti in difficoltà, sono state circa settecento le ore prestate nella fase successiva alla pandemia, mentre un grande impegno è stato profuso per divulgare le cosiddette "buone pratiche di protezione civile", fra i cittadini.