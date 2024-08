Turisti isolati dalla frana. Riaperto al passaggio il sentiero per Pianezzo

Sono proseguiti a ritmo serrato per tutta la giornata di ieri i lavori per riaprire il sentiero che collega il paese con la frazione di Pianezzo, rimasto interrotto nei giorni scorsi a causa di una frana. I tecnici hanno frantumato pezzo a pezzo il macigno crollato, in modo da poterlo poi rimuovere. Al momento del dissesto, nella frazione c’erano una trentina di persone, quasi tutti villeggianti, turisti e proprietari di seconde case, e solo due residenti. Tra loro anziani, bambini e anche stranieri. In quattro hanno accettato l’aiuto dei vigili del fuoco per evacuare la zona ed essere poi scortati a valle, gli altri invece hanno preferito rimanere lì, in attesa appunto che venga aperto un varco lungo il sentiero.

Il passaggio è utilizzato solitamente pure da molti escursionisti per gite sulle montagne della zona, per questo il Comune ha deciso di dare massima priorità all’intervento così da tornare a garantire il passaggio. Per mettere in sicurezza tutta l’area con apposite reti di contenimento è già stata preventivata una spesa di circa 70mila euro, ma per i lavori si dovrà attendere il termine delle vacanze.

D.D.S.