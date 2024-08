Due turisti fanno bagno vietato: rischiano di annegare insieme al bagnino intervenuto per aiutarli. Salvati in extremis

Bellano (Lecco), 15 agosto 2024 - Prima due turisti inglesi di 15 e 20 anni, poi un bagnino 21enne di passaggio che si è tuffato in acqua per aiutarli. I volontari del Soccorso bellanese nel pomeriggio di Ferragosto hanno salvato tre persone che stavano annegando tutte assieme nel lago di Como, alla foce del torrente Pioverna, dove non si potrebbe fare il bagno, come in prossimità di tutte le foci. I due villeggianti in vacanza sul lago, entrambi di Londra, erano in difficoltà. Da riva un bagnino milanese che si trovava lì di passaggio e li ha visti, si è tuffato per recuperarli, ma è stato colto da un malore a causa dello shock termico e dello sforzo fisico per cercare di trascinarli a terra.

Tra i soccorritori del Soccorso bellanese intervenuti per primi c'era anche un soccorritore certificato della Squadra di salvamento nautico, preparato e addestrato per gestire al meglio simili situazione che ha gestito al meglio la difficile situazione . I volontari del Soccorso bellanese, che dispongono pure di una idroambulanza con cui prestano servizio tutti i giorni dalle 8 alle 20, hanno così recuperato e salvato tutti e tre, scongiurando l'ennesima tragedia del lago che si stava per consumare. Sul posto sono poi arrivati anche i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu. I tre bagnanti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Lecco e a Menaggio. Nonostante stessero per affogare, non sembrano versare in pericolo di vita grazie al rapido intervento di salvata