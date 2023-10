"Turista tradito dalla fitta nebbia"

"Il signor Antonio De Martino di Robecco sul Naviglio è un habituè dello Stelvio. Celibe, ci viene dal lontano 1998. Un vero appassionato dello sci estivo. Ma dal 2016 non sciava più. In hotel era arrivato da alcuni giorni per una vacanza sulla neve: aveva deciso di inforcare di nuovo gli sci, il suo divertimento", racconta Vittorio Capitani, gestore dell’hotel Perego.

"Probabilmente quel pomeriggio - spiega l’albergatore - Antonio è stato tradito dalla nebbia, facile perdere l’orientamento sul ghiacciaio: è uscito dalle piste sicure ed è forse caduto in un crepaccio".