Turismo sulla sponda lecchese. Record di case vacanza : "Stanno sfuggendo di mano"

Albergatori fai da te sul Lago di Como e in Valsassina. In provincia di Lecco è stata superata la quota delle 3.500 strutture ricettive. Un paio di anni fa erano 2.200. Continuano ad aprire ad un ritmo di mezzo migliaio all’anno, ma nel 2025 quelle nuove sono già 400. Non era mai successo prima, il fenomeno sta sfuggendo di mano. "Negli ultimi cinque anni le attività turistico-ricettive sono cresciute con una media di oltre 500 strutture all’anno, ma attualmente il fenomeno va ben oltre – spiegano e confermano dalla Provincia di Lecco -. Da inizio 2025 si contano già 400 strutture in più e il dato varia pressoché giornalmente per effetto di nuove aperture, variazioni e cessazioni, in particolare di case e appartamenti per vacanze e di locazioni turistiche". Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di strutture non alberghiere, ma di locazioni non imprenditoriali. Tradotto: non aprono hotel, ma soprattutto case e appartamenti vacanza e B&B. Le case e gli appartamenti per vacanza da una parte e le locazioni turistiche non imprenditoriali sono oltre 2.400 unità, cioè il 70% del totale. "Entrambe le tipologie di strutture, cioè le case e gli appartamenti per vacanze e le locazioni turistiche non imprenditoriali, sono diffuse in modo capillare su tutto il territorio lecchese, innanzitutto lungo il ramo orientale del Lario, ma con particolare concentrazione nell’area del Centro Lago – proseguono dall’Amministrazione provinciale lecchese - . A Varenna, Perledo e Bellano si concentra un quarto di tutte le case per vacanze e le locazioni turistiche non imprenditoriali dell’intera provincia. Sono molte anche in Alto Lario, soprattutto a Colico, dove se ne contano 350". Gli ultimi dati del turismo lecchese indicano quasi 400mila arrivi, cioè 400mila turisti all’anno, per quasi 1 milione e mezzo di presenze, cioè di pernottamenti: tedeschi soprattutto, poi americani, francesi e inglesi. Si stima che valgano poco meno di mezzo miliardo di euro. Il prezzo da pagare per l’overturism e l’overbooking, è la mancanza di abitazioni per viverci e i prezzi di affitti e vendite di immobile alle stelle, oltre che il caro-vita e strade e centri turistici impraticabili, specialmente durante i week end.