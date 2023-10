Tubo lo colpisce al collo. Operaio ricoverato: grave trauma di colonna

Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Oggiono, all’interno della ditta Novatex in via per Dolzago 27, dove un operaio di 56 anni è stato colpito al collo da un tubo. L’incidente è avvenuto alle 10.30: sono subito intervenuti un’ambulanza del 118 con l’automedica che, a fronte dell’evidente gravità delle condizioni dell’operaio, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Lecco. Le prime valutazioni hanno confermato la gravità delle sue condizioni, a causa di una preoccupante lesione alla colonna vertebrale. È stato stabilizzato e messo in osservazione, in attesa di capire quali saranno le conseguenze a cui andrà incontro. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e personale di Ats Insubria, per ricostruire le circostanze in cui è avvenuto l’incidente e procedere con tutte le verifiche necessarie sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.