Mattinata da incubo per i pendolari: treni soppressi e ritardi

Lecco, 28 agosto 2023 – È cominciata male la giornata per i pendolari lecchesi. Diverse corse sono state cancellate per non meglio precisati “interventi tecnici”.

I viaggiatori lo hanno scoperto direttamente nelle stazioni, dai monitor e dagli annunci di servizio.

Le corse saltate

Non sono partiti ad esempio il treno del mattino delle 6.14 da Colico per Milano Rogoredo, né il treno da Milano Garibaldi delle 6.22 per Lecco che fa tappa in tutti i paesi della Brianza e il corrispondente che effettua il viaggio di ritorno da Lecco per Porta Garibaldi delle 7.36.

A causa della diverse soppressioni e delle coincidenze saltate, in molti casi risulta impossibile pure utilizzare soluzioni alternative.

Disagi in vista

A tanti non è così rimasto altro che tornarsene a casa e raggiungere la propria destinazione in auto. Sono state inoltre annunciate altre cancellazioni e variazioni d'orario e di percorso, sia in mattinata, sia nel pomeriggio. Molti treni partiti stanno invece facendo segnalare forti ritardi. Si registrano problemi pure sulle altre linee.