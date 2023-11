Tragedia sull’asfalto. L’auto finisce contro un Tir. Perde la vita nel frontale

Ennesimo incidente sulla provinciale 510 che attraversa la Franciacorta, dove ieri mattina alle 8.30 un’automobilista ha perso la vita in uno scontro frontale con un Tir tra l’uscita per Monticelli Brusati e Camignone di Passirano, in territorio di Provaglio d’Iseo.

La vittima è Renzo Nicolacci, 48 anni di Brescia, morto praticamente sul colpo ed estratto solo successivamente grazie all’intervento dei Vigili del fuoco da quel che rimaneva del suo suv, distrutto in seguito allo scontro con il mezzo pesante. Toccherà agli agenti della Polstrada di Darfo Boario Terme ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe essere dovuto a un malore improvviso da parte dell’automobilista, che proveniva in direzione della Valcamonica e all’improvviso ha invaso l’altra corsia di marcia.

Il camionista, ancora in stato di choc, ha spiegato agli agenti di aver visto l’auto che gli veniva contro e di aver frenato, purtroppo senza riuscire a evitare l’impatto. Sull’asfalto era visibile il segno lasciato dalle gomme del Tir, ma toccherà ai rilievi della Stradale stabilire cos’è accaduto, anche con l’aiuto delle telecamere presenti in zona. Gravi le ripercussioni per la viabilità con la strada che è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e poi il recupero dei mezzi. Gli automobilisti sono stati invitati a proseguire su strade alternative, ma anche così il traffico sulle strade della Franciacorta ha proceduto a rilento finchè la provinciale 510 non è stata riaperta, in tarda mattinata.