Tragedia della strada. Travolta e uccisa in sella allo scooter: la vittima aveva 14 anni

L’incidente mortale, nel quale domenica sera, ha perso la vita una giovanissima studentessa di Sondalo è avvenuto a pochi metri da casa della ragazza. La vittima, Eva Mazzetta di soli 14 anni, secondo alcune testimonianze stava rincasando in sella al suo scooter. Era uscita poco prima con il motorino per raggiungere gli amici nella piazza del paese quando è stata investita da un’auto Seat Ibiza condotta da un 19enne, anch’egli residente nello stesso paese, poi portato in ospedale in stato di choc. Il giovane si è fermato, ha lanciato l’allarme ai soccorsi e si è mostrato collaborativo con le forze dell’ordine nel ricostruire la dinamica. La tragedia nella serata di domenica, poco prima delle 20. Lo schianto è avvenuto lungo l’ex statale 38, ora provinciale 27, in via Stelvio all’incrocio con via Grailè. La dinamica del drammatico incidente è ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano intervenuti per i rilievi, ma secondo i primi accertamenti l’adolescente, residente a Grailè con i genitori e un fratello più piccolo, sarebbe stata tamponata dalla vettura, guidata da un 19enne, forse in fase di sorpasso. Lo scooter è poi finito contro un palo della luce che ha in seguito richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Valdisotto. I due mezzi, su disposizione del magistrato Stefano Latorre, sono stati posti sotto sequestro, come da prassi in sinistri mortali. L’allarme è scattato quando mancavano pochi minuti alle 20. I sanitari di Areu hanno provato a lungo a rianimarla, ma le ferite riportate, troppo gravi, non hanno lasciato scampo alla 14enne, iscritta al primo anno del Pinchetti di Tirano, liceo Scienze dell’Educazione.

"Sei stata amata immensamente da tutti, ci hai lasciato troppo presto", hanno fatto scrivere mamma Marina e papà Paolo sugli annunci funebri fatti affiggere dalle Pompe Funebri Curti di Grosio, dove anche il fratellino Thomas, la nonna Sandra, i nonni di Fumero, gli zii con le rispettive famiglie e i parenti annunciano che il funerale della sfortunata ragazza sarà celebrato domani, mercoledì, nella chiesa di San Francesco a Sondalo con inizio alle 14. Poi la salma della giovanissima, che abitava a Grailè, sarà sepolta nel piccolo cimitero di Frontale.