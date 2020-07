Lecco, 13 luglio 2020 – Traforo del Barro chiuso per le pulizie estive. La galleria Monte Barro della Milano – Lecco chiude due notti per i lavori di manutenzione programmata dentro il tunnel, in particolare per per pulire la sede stradale, le piazzole e la segnaletica verticale. Si comincia in direzione nord della Superstrada 36 verso Lecco e Sondrio per due notti consecutivi tra le 22 di questa sera e le 6 di domani mattina e poi di nuovo le 22 di martedì e le 6 di mercoledì con la contestuale chiusura del tratti tra lo svincolo di Civate e quello di Pescate.

La carreggiata sud verso Milanp sarà invece interdetta al traffico tra lo svincolo di Pescate e lo svincolo di Civate dalle 22 di mercoledì 15 alle ore 6:00 di giovedì 16 luglio. La limitazione interessa i territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera. "Durante le ore di chiusura delle carreggiate la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale della Sp 639 e 583 mediante segnaletica apposta in loco", avvisano da Anas.