Torrente Calendone Scarichi più puliti

Niente più acqua e fogna nel torrente Calendone che scorre a Calco. I tecnici di Lario Reti Holding, la municipalizzata del servizio idrico integrato in provincia di Lecco, hanno concluso gli interventi per la separazione della rete fognaria, suddividendo le acque reflue dalle acque meteoriche. Si tratta del completamento delle opere compiute per separare una condotta di fognatura mista che provocava problemi di rigurgito e sversamenti durante gli eventi meteorici più intensi: in caso di ondate di maltempo infatti l’acqua piovana mista a fogna fuoriusciva dalle condutture di raccolta e si riversava nel Caldone. In via Vittorio Veneto è stata posata una nuova condotta dedicata esclusivamente alle acque reflue mentre le condotte esistenti sono state o mantenute per le sole acque chiare o in parte dismesse. È stata completata la separazione pure in via Cornello: a fine lavori tutti i manufatti sono stati completamente interrati. "I lavori, dal valore di circa 230mila euro, hanno garantito la protezione del torrente Calendone dalla presenza di possibili scarichi impropri - spiegano da Lario Reti Holding -, grazie alla separazione della rete fognaria".