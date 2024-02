Tentò di uccidere a coltellate il coinquilino . Andrà a processo con il rito abbreviato

Andrà a processo a marzo con rito abbreviato Stefano Pietroniro, 38 anni, arrestato a fine luglio con l’accusa di tentato omicidio per aver sferrato cinque coltellate all’addome del coinquilino. La consulenza psichiatrica disposta dal sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, lo ha dichiarato parzialmente incapace di intendere, ma compatibile con la detenzione in carcere: ora, dopo la richiesta di giudizio immediato, ha deciso di affrontare il processo allo stato degli atti. L’aggressione era avvenuta in piena notte, senza apparente motivo: mentre la vittima, 57 anni, stava dormendo sul divano nel loro appartamento di via San Bernardino da Siena, Pietroniro si era avvicinato e lo aveva accoltellato. Nonostante fosse gravemente ferito, l’uomo era riuscito a chiamare i soccorsi, e ad aprire la porta al 118 e alla polizia, che subito aveva proceduto, senza alcuna resistenza, all’arresto di Pietroniro. La vittima era stata ricoverata per diversi giorni, fino a migliorare. Pa.Pi.