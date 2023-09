Sul territorio arrivano 29 medici

Potrebbero prendere servizio già nelle prossime settimane i 29 medici assegnati al territorio di Bergamo. I posti messi a bando erano complessivamente 53 e ATS Bergamo ha ricevuto complessivamente 48 domande, risultando l’area con il rapporto più alto tra Ambiti carenti ed adesioni in Lombardia, il 92% dei posti banditi. ATS Bergamo registra così una buona copertura di ambiti sino ad oggi critici, come la valle Imagna, l’alta valle Seriana, la zona di Treviglio e aree della bassa pianura, dove i posti a disposizione sono stati pressoché assegnati. Si segnala anche un buon potenziamento della medicina territoriale nella alta e media valle Brembana come dell’Isola. Dei 5 obblighi di apertura sul territorio provinciale ne rimangono scoperti solo 2.