Studenti e professori in cattedra contro lo spreco alimentare

Da studenti a professori. Gli aspiranti chef e maitre di sala del Cfpa di Casargo, il Centro di formazione professionale alberghiero provinciale, salgono in cattedra per impartire lezioni di anti-spreco alimentare. È il progetto Stop wasting food per imparare appunto a non buttare via il cibo, utilizzandone lo stretto indispensabile e riutilizzando quello che avanza. Gli studenti del Cfpa stanno girando diversi istituti e scuole del territorio per trasmettere ai loro coetanei quanto stanno imparando durante il loro percorso di formazione professione. "L’obiettivo è diffondere una cultura del cibo sostenibilie", spiega Francesco Maria Silverij, presidente del CdA del Cfpa di Casargo,. "Il nostro non è solo un progetto, ma una visione per un mondo più equo", aggiunge il direttore Marco Cimino. Gli studenti del Cfpa hanno preparato un vero e proprio catalogo sui comportamenti e gli accorgimenti da avere in cucina e a tavola, ma anche un ricettario per menu a base di avanzi.