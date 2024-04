“Strade sicure“ con più militari Il ministero dell'Interno raddoppia la presenza militare a Como nell'operazione Strade Sicure, con 17 unità in più per un totale di 32 uomini. Si conferma il presidio in punti critici e la vigilanza si estende alla stazione di Como Lago. Rimpatriato straniero legato a ambienti jihadisti.