Statale 36 da bollino rosso, traffico da incubo: code e rallentamenti verso il lago e la montagna

Lecco, 20 luglio 2024 - Statale 36 da bollino rosso. Il primo esodo estivo è cominciato e centinaia di automobilisti sono bloccati o procedono a passo d'uomo in coda lungo la Milano – Lecco, per cercare di raggiungere il lago di Como, la Valsassina a la Valtellina.

Incolonnamenti si registrano in carreggiata nord, verso Lecco, nel tratto tra Briosco e Arosio, e poi da Molteno fino a Lecco, passando nel tunnel del Monte Barro e sul Terzo ponte Alessandro Manzoni.

Per percorrere una decina di chilometri si registrano tempi di percorrenza di più di mezz'ora.

Gli esperti di Anas prevedono lo stesso a partire dal pomeriggio di domani, ma in direzione inversa, verso sud, per il controesodo da rientro in città. La Statale del lago di Como e dello Spluga è stata inserita tra le strade a più alto rischio di traffico per questo primo week end di vacanze.

Il mese scorso, nei giorni di punta, si sono contati fino a 120mila automobilisti e 8mila camionisti. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio è pronto a mobilitare i volontari della Croce Rossa Italiana in caso di emergenze per rifocillare e dare da bere a quanto dovessero restare fermi in colonna sotto il sole.