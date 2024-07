Esodo estivo Lombardia da bollino rosso: traffico in aumento sulla SS 36. La superstrada rischia di trasformarsi in un imbuto “infernale”

L’estate entra nel vivo ed è tempo di esodo. Ferie sì, ma non per tutti. Per 694mila lombardi (10%) la vacanza è diventata un lusso: quasi la metà di chi non parte (41%) ha giustificato la rinuncia con ragioni di natura economica. Per i fortunati in partenza è bene tenere a mente la situazione delle principali arterie stradali, considerando che è in vista l'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo. Proprio allo scopo di facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale Anas rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi (1278). "In vista dell'esodo estivo - ha spiegato l'Amministratore Delegato Aldo Isi - abbiamo potenziato i presìdi su tutto il territorio nazionale e limitato la presenza dei cantieri con l'obiettivo di rendere più agevole e sicuro per tutti gli utenti il viaggio lungo gli itinerari di breve, media e lunga percorrenza della nostra rete".

Nel weekend traffico in costante aumento

Lungo la rete Anas per l'ultimo weekend di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 20 luglio, e nel pomeriggio di domenica 21 luglio: spostamenti in crescita, a causa delle prime partenze e soprattutto per brevi weekend verso le località di villeggiatura e di mare, sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa domenica pomeriggio verso le grandi città. L'intensificazione della circolazione lungo le strade si registrerà a partire dall'ultimo fine settimana di luglio per concludersi i primi giorni di settembre. Il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas e sul sito di Viabilità Italia.

In Lombardia occhi puntati sulla strada statale 36

L'intensificazione della circolazione interesserà i principali itinerari turistici. In Lombardia occhi puntati sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, un collegamento importante e delicato che, in base agli ultimi rilievi, nei giorni di punta solo sulla Milano – Lecco è percorso da 122mila conducenti al giorno. Sull’arteria quest’anno è stato anche predisposto un piano di emergenza e di pronto intervento in caso di problemi viabilistici. Nell’eventualità di grossi incidenti o di eventi come frane e smottamenti (che sono stati molto frequenti sul territorio lombardo dall’inizio di questa estate), con l’intensificazione del flusso veicolare, la strada può trasformarsi in un “imbuto infernale”. Domenica scorsa il rientro dalla Valtellina verso Milano è stato da incubo per migliaia di viaggiatori, con auto a passo d’uomo per decine di chilometri. Uno dei picchi è stato raggiunto dopo le 19 quando un lungo serpentone di auto si è formato da Dervio in direzione Sud. Per raggiungere Milano ci sono volute ore.

Scatta il divieto di transito dei veicoli pesanti

Gli itinerari interessati dall’esodo estivo sono le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Domani sabato 20 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 21 luglio dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti.

Le informazioni

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate seguendo l'hashtag #esodoestivo2024. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: VAI (Viabilità Anas Integrata) all'indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store"; CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale.