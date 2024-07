Estate, 2024, autostrade lombarde e cantieri: chiusure tratti e svincoli per lavori. Ecco dove e quando

Milano, 19 luglio 2024 – Raffica di lavori sulle autostrade lombarde con chiuse di tratti, svincoli o arre di servizio. Tutti gli interventi di manutenzione da lunedì a venerdì 26 luglio si svolgeranno di notte e gli effetti sul traffico non dovrebbero essere particolarmente pesanti.

In previsione dell'aumento del traffico l'esodo estivo Anas (Gruppo FS Italiane) per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale rimuoverà dal 27 luglio al 3 settembre 906 cantieri, il 70% dei cantieri ad oggi attivi (1278)

Ma vediamo autostrada per autostrada dove, quando e da che ore inizieranno i lavori questa settimana e gli eventuali percorsi alternativi.

Autostrada A 4

Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21 di lunedì 22 alle 5 di martedì 23 luglio, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Cavenago. Dalle 21 di martedì 23 alle 5 di mercoledì 24 luglio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Dalmine. Dalle 21 di mercoledì 24 alle 5 di giovedì 25 luglio, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Agrate o di Trezzo. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa l'area di servizio "Valtrompia sud", situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest.

Autostrada A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 luglio, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano. In alternativa si consigli, per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno. Per i veicoli con peso superiore ai 35 quintali, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese, per poi rientrare in A8 a Solbiate Arno.

Autostrada A 9

Per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate: entrare a Fino Mornasco. Dalle 22 di giovedì 25 alle 5 di venerdì 26 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate. In alternativa si consiglia, per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina. Per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.

Dalle 22 di martedì 23 alle 5 di mercoledì 24 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

Autostrada A1 Milano- Napoli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 luglio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano,sulla stessa A1, o di Val Tidone sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.