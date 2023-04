Lecco, tripletta di incidenti in Statale 36: traffico paralizzato

Lecco, 14 aprile 2024 – Lecco e i lecchesi sono nella morsa del traffico e la circolazione sulla Statale 36 è completamente bloccata. A causa di tre incidenti e tamponamenti a catena nella galleria del Monte Barro e sul Terzo ponte della Milano – Lecco avvenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, la circolazione in Supestrada è ferma.

Non risultano almeno feriti gravi, ma ci sono automobilisti in colonna da un'ora che non sono riusciti a muoversi di un metro.

La situazione da bollino nero si sta espandendo a macchia d'olio anche sulla ex Statale 36 e la Lecco – Bergamo, oltre che sulle altre strade secondarie, utilizzate come scorciatoie e percorsi alternativi per evitare la 36. Risultano probemi anche nel tunnel tra Monza e Seregno, più a sud.