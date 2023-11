Spunta la pistola “Cimelio” in casa Tajoli

Una vecchia pistola, o meglio quella che era una vecchia pistola. È stata ritrovata a distanza di anni in quella che è stata la casa di Luciano Tajoli (secondo da destra). Sì, proprio quel Luciano Tajoli, il cantante da 45 milioni di dischi in tutto il mondo quando lo stream online non esisteva, e che, oltre a interpretare centinaia di brani, partecipare ad altrettanti trasmissioni radio e recitare come protagonista in una ventina di film, tra tutto il resto che lo ha reso uno dei grandissimi della musica italiana, ha reso famosi e sdoganato canzoni come Mamma o il Tango delle capinere. L’artista, mancato nel 1996 all’età di 76 anni e ora dimenticato dai più, abitava in vicolo Carbonini, in centro a Merate, città dove ha tenuto pure il suo ultimo concerto benefico sotto una pioggia torrenziale in occasione del 55esimo della sua carriera.

In quell’appartamento, dove Luciano Tajoli è morto e dove sembra non abbia mai più alloggiato nessuno una volta che se ne è andata pure la moglie rimasta vedova, nei giorni scorsi, la proprietaria dell’immobile ha trovato una pistola Tanfoglio. Più che un’arma si tratta di un ferro vecchio inutilizzabile, perché è una pistola piombata, cioè con la canna tappata e non più in grado di sparare, nemmeno a salve. L’ex pistola è saltata fuori durante un intervento di ispezione e pulizia dell’alloggio. La padrona dell’immobile ha subito chiamato i carabinieri, che hanno preso in carico e sequestrato l’ex pistola. Non si sa a chi sia appartenuta e, dal punto di vista legale, neppure importa, perché appunto non è considerata nemmeno una pistola. Piace tuttavia pensare che sia un cimelio di Tajoli, un oggetto di scena. D.D.S.