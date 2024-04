Sportello bancomat assaltato. Ma il colpo non va a segno

Altro assalto a uno sportello bancomat la scorsa notte, il terzo in pochi giorni. Dopo Tavernerio e Arosio del fine settimana, la scorsa notte è stato preso di mira l’ufficio postale di Carimate, in via per Subinago. L’allarme al 112 è arrivato verso le 3 della notte tra lunedì e martedì, quando è scattato l’allarme, e un passante ha visto due uomini che stavano cercando di scassinare l’apparecchio di erogazione del contante. Vestiti di scuro, con il volto coperto, hanno tranciato il cavo del lampione, azzerando l’illuminazione, hanno oscurato la telecamera e stavano forzando lo sportello. All’improvviso, forse rendendosi conto di essere stati scoperti, sono scappati a piedi. Quando è arrivata la pattuglia, i due erano già spariti.

Questo tentativo di furto fa seguito ai due avvenuti a poche ore di distanza venerdì notte, il primo a Tavernerio e il secondo ad Arosio, che avevano garantito alla banda, la stessa composta da quattro persone, un bottino vicino ai 150mila euro. In quel caso le modalità erano state un po’ diverse e non è certo che si trattasse degli stessi uomini, anche se la tecnica di assalto ai bancomat, sia postali che bancari, è la stessa ovunque. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno facendo i confronti necessari, pur in assenza di immagini utili a ottenere informazioni sull’identità dei soggetti, che hanno sempre agito a volto coperto e vestiti di nero. Pa.Pi.