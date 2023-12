Sparò a un uomo in un bar. Catturato dopo quattro mesi

Lo hanno fermato dopo averlo cercato per ben quattro mesi. Era a bere un drink in un bar della città quando è stato assicurato alla giustizia. È accaduto nella serata dell’altro ieri. Per lui l’accusa più grave è quella di tentato omicidio, a cui si aggiungono porto illegale di arma da fuoco, spaccio di stupefacenti e lesioni. Nel mese di giugno scorso, Broglio aveva fatto parlare di sé dopo aver esploso un colpo di pistola all’interno di un locale pubblico a Bedizzole, mirando verso un uomo. Per fortuna, non era riuscito a colpire la vittima a causa di un errore di mira, poiché era stato strattonato da un terzo individuo, secondo quanto affermato dagli inquirenti. Il giudice istruttore ha dichiarato: "Nel video è possibile osservare come l’indagato abbia estratto l’arma da fuoco e, nonostante fosse calmato e disturbato da un’altra persona, abbia puntato l’arma verso la vittima e sparato a uomo, senza riuscire, per pura fortuna, a colpire il bersaglio".

Dopo quattro mesi di latitanza, i carabinieri di Brescia e Desenzano sono riusciti a rintracciarlo ieri sera in un bar a Brescia, procedendo con il suo arresto. Ora si attendono le decisioni dei giudici. Nel frattempo l’uomo si trova in carcere a Brescia.