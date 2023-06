Spaccio e armi Prime condanne del blitz 2022

Prime condanne dell’operazione della Polizia per spaccio e detenzione abusiva di armi: al termine dell’udienza preliminare il giudice Nora Lisa Passoni ha inflitto 5 anni a Dago Fabio Gapea, 4 anni ad Alan Christopher Momo e un anno e 8 mesi a Joseph Eze. Due imputati, Augustin Ameyibor e Lehito David Gapea, fratello di Fabio, andranno a processo il 12 settembre. L’avvocato Marilena Guglielmana ha scelto il dibattimento per dimostrare l’estraneità di Lehito David Gapea. Infine è irreperibile Lamin Conteh, la sesta persona della gang. L’operazione era stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Lecco nell’agosto di un anno fa, con 6 arrestati e altri 10 denunciati. Ieri 5 dei 6 imputati, di cui due ai domiciliari, sono comparsi in tribunale, dove sono state ripercorse le indagini della questura con gli agenti che inizialmente hanno scoperto 204 grammi di hashish su un’auto con a bordo 2 persone. La perquisizione - in un garage del rione Santo Stefano - portò alla scoperta di 5 chili di hashish, 303 grammi di cocaina, 3 kg di marijuana e 2 pistole con munizioni. Le accuse ai 6 imputati: spaccio, ricettazione, detenzione abusiva e porto d’armi. Dalle indagini è anche emersa una stretta vicinanza del gruppo col mondo dei trapper e delle gang giovanili. A.Pa.