Spaccio di cocaina Ventottenne straniero arrestato in flagranza

Dopo la cessione di droga a due consumatori, italiani residenti in zona incassando rispettivamente 40 e 35 euro per una dose di cocaina, Kamal El Abbassi, marocchino di 28 anni domiciliato a Merone, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Mobile di Como. L’uomo è stato fermato tra Tavernerio e Brenna con 5 dosi e 600 euro in contanti, ma la successiva perquisizione a casa ha permesso di trovare ulteriori 6 dosi di cocaina, 4 grammi di hashish, 2700 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Processato per direttissimo, è stato convalidato e rimesso in libertà in attesa del rinvio del processo.