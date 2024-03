Spaccata rumorosa. Fuga a mani vuote

Spaccata al bar tabacchi ristorante sul viale del Santuario di Caravaggio. Scatta l’allarme e i malviventi non fanno in tempo a rubare nulla. Ingenti i danni al locale. Si tratta della settima volta. Il botto violentissimo contro la serranda, nel cuore della notte, ha fatto sobbalzare nel letto i titolari che vivono proprio sopra lo storico locale che sorge vicino al Santuario di Santa Maria del Fonte. Gli autori hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina. L’antifurto collegato con i carabinieri è scattato subito e le porte dell’ingresso hanno creato intralcio così i malviventi hanno deciso di desistere. Un raid ripreso dalle telecamere del locale, le cui immagini sono al vaglio dei militari.F.D.