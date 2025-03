Sostituzione delle funi eseguita. Riparte la funivia dei Piani d’Erna

I Piani d’Erna tornano a ripopolarsi. Dopo più di un mese di stop, riprende oggi il servizio di trasporto pubblico a fune che collega Malnago a valle e i Piani d’Erna a monte. Tradotto: riparte la funivia dei Piani d’Erna. Era ferma da più di un mese per interventi di sostituzione delle funi portanti. Un’operazione tecnicamente complessa che ha comportato la posa di 1.900 metri di nuove funi, per un peso di 20 tonnellate di bobine che serviranno anche agli scorrimenti futuri, eseguiti periodicamente ogni 5 anni. Le vecchie funi sono state utilizzate nelle operazioni di posizionamento delle nuove tramite l’impiego di argani posizionati con un elicottero alla stazione di monte. Il servizio di funivia, che è un servizio di trasporto pubblico, proprio come i treni e gli autobus o i battelli, è attivo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Il costo dei biglietti varia a seconda della stagione e del giorno: 12 euro in bassa stagione l’intero per l’andata e il ritorno, 13 in alta e i week end, 9 o 10,5 euro per gli over 65 e 7,50 per gli under 12, gratis i bambini fino a 3 anni. La funivia è l’unico collegamento. Per questo è in fase di studio una strada. D.D.S.