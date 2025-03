Sos sicurezza. Il sindaco chiede i militari in stazione

I soldati in stazione per proteggere i pendolari. Li chiedono il sindaco di Olgiate Molgora Giovanni Battista Bernocco e il suo vice Matteo Fratangeli al sottosegretario del Viminale Nicola Molteni. Dopo i ripetuti episodi si violenza, spaccio, i regolamenti di conti, i vandalismi, in stazione e a attorno alla stazione, sindaco e vicesindaco hanno scritto una lettera al braccio destro del ministro degli Interni Matteo Piantedosi per chiedere i militari dell’Esercito in stazione, una delle principali lungo la linea ferroviaria Milano – Lecco via Carnate, sui cui treni viaggiano 25mila persone al giorno. "Un accoltellamento tra spacciatori, una rapina a mano armata, rapine improprie, danneggiamenti, atti di vandalismo reiterati con una frequenza e un’impunità impressionante, spaccio... - denunciano i due amministratori locali – Vicino alla stazione si vendono inoltre alcolici a basso costo che attirano molti clienti".

D.D.S.