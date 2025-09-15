Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Lecco
CronacaImpresa storica, scalata in solitaria e d’inverno sulla via dei Ragni al Cerro Torre: il capolavoro di Colin Haley
15 set 2025
FEDERICO MAGNI
Cronaca
Impresa storica, scalata in solitaria e d’inverno sulla via dei Ragni al Cerro Torre: il capolavoro di Colin Haley

Si tratta della prima solitaria invernale sulla storica cima espugnata nel 1974. L’americano conquista la vetta sotto la luna piena. Un’impresa che segna la storia dell’alpinismo, tra tecnica estrema e resistenza sovrumana

La scalata dall’americano Colin Haley sul Cerro Torre, in Patagonia

La scalata dall’americano Colin Haley sul Cerro Torre, in Patagonia

“Mi sono inginocchiato sulla cima del Cerro Torre poco prima delle 22:00, da solo”, ha scritto Haley, descrivendo il momento in cui ha raggiunto la vetta sotto una luna piena splendente. Secondo Haley, la scalata ha richiesto “abilità di arrampicata su ghiaccio, abilità di arrampicata mista, abilità di arrampicata su roccia, abilità di arrampicata su neve, abilità di big wall, un alto livello di resistenza fisica, abilità di prosperare giorno dopo giorno in un ambiente freddo e ostile, abilità di sci alpinismo, abilità di sci di fondo e persino abilità di mountain bike”.

L’americano ha salito la linea capolavoro dei Ragni di Lecco Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Pino Negri e Mario Conti che raggiunsero la vetta il 13 gennaio del 1974, realizzando quella che per molti è la prima salita assoluta del “Grigno di Pietra”.

