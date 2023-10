Società di salvamento in lutto. Per la perdita di Caropreso

Il mondo del salvamento è in lutto: a Sondrio è scomparso Aldo Caropreso. Figura centrale del mondo del salvataggio in acqua in provincia di Sondrio, se ne è andato a 76 anni. Dipendente della Banca d’Italia per 35 anni, persona socievole e disponibile, Caropreso, nato e cresciuto a Napoli dove aveva scoperto la passione per il nuoto nella piscina Scandone, si era integrato perfettamente in Valtellina. "All’età di 76 anni, ieri è mancato all’affetto dei suoi cari e di tutta la famiglia del salvamento Aldo Caropreso – così lo ricordano sul sito della Società nazionale di salvamento -. Nostro stimatissimo socio, era direttore della sezione di Sondrio. Istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio, docente istruttore di nuoto e allenatore tecnico di nuoto per salvamento, nella sua trentennale militanza associativa è stato un esempio di umiltà, sobrietà e rispettosa dedizione al nostro sodalizio". Aldo Caropreso lascia la moglie Vanda, la figlia Chicca con Fabio e le adorate nipotine Eva e Lia oltre alla sorella Rita e al fratello Elio. Ieri pomeriggio in collegiata l’ultimo saluto a un uomo buono e gentile che credeva molto nell’attività dei bagnini a tutela dei bagnanti.