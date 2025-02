Lecco, nel giorno dell'addio a Cristian e Paolo i soccorritori salvano tre escursionisti

Pasturo (Lecco), 15 febbraio 2025 – Nel giorno dell'addio a Cristian e Paolo, i due amici e colleghi brianzoli di 48 anni morti sabato scorso in Grignetta, i soccorritori hanno salvato tre escursionisti sulle montagne lecchesi. Li hanno recuperati sul Grignone, due praticamente in contemporanea e nello stesso punto, sul Muro del pianto.

Il primo intervento

L'allarme nel primo pomeriggio, quando un 52enne ha chiesto aiuto dopo essere scivolato di quota mentre stava ridiscendendo verso valle lungo la via Invernale. Si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, mentre dalla base di Bresso sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Milano. Lo hanno individuato a 2mila metri di quota. Dopo essere stato recuperato con il verricello è stato trasferito direttamente con il mezzo di soccorso aereo all'ospedale di Lecco. Si è fratturato una caviglia.

La seconda missione si soccorso

Mentre le operazioni di salvataggio erano ancora in corso, un secondo escursionista di 62 anni si è infortunato circa 200 metri più in alto, ma lungo lo stesso itinerario. Si è ramponato, cioè si è ferito con i suoi stessi ramponi che indossava in seguito ad una scivolata. Ai volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone già in zona per il primo intervento, si sono uniti i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Pure lui è stato recuperato con il verricello e poi elitrasportato in ospedale a Lecco.

Il terzo escursionista in difficoltà

I Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero hanno recuperato poi un terzo escursionisti in difficoltà, sempre sul Grignone. Si tratta di un turista tailandese. Non era più in grado di progredire e non era nemmeno adeguatamente equipaggiato, perché non conosce la zona nè le condizioni della montagna in questa stagione. Non aveva bisogno di supporto sanitario, perché non era né ferito né infortunato. Per cercarlo e recuperarlo, dall'aeroporto di Malpensa sono così decollati i Draghi lombardi del Reparto Volo del 115.