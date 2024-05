Soccorritori a lezione sul campo

I tecnici volontari del Soccorso Alpino Lombardo sono tornati per due giorni sui banchi di scuola, a lezione di autosoccorso in forra. Le aule sono state la Valle dei Ratti e la Val Monastero, nella forra che dal Pian dei Resinelli scende ad Abbadia Lariana. Quindici i partecipanti, tra i quali quattro nuovi aspiranti che hanno già superato le verifiche d’ingresso. In cattedra due istruttori regionali Cnsas. Nella prima giornata, che si è svolta alla falesia di Introbio, i soccorritori hanno messo in atto manovre di soccorso, recupero in contrappeso e problem solving: si tratta di tecniche di autosoccorso utili sia a livello individuale sia a livello dei componenti della stessa squadra, perché contribuiscono ad aumentare la sicurezza della progressione. I volontari sono stati ospitati dal Mountain Dream Guide di Introbio. Nella seconda giornata, divisi in gruppi, le fasi già affrontate sono state ambientate nel torrente, con simulazioni in diverse postazioni.