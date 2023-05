Sisma in Siria La Diocesi dona 300mila €

Sfiorano quota 300mila euro le offerte raccolte dalla Caritas della Diocesi di Sondrio e Como per le popolazioni di Siria e Turchia sconvolte dal disastroso terremoto dello scorso 6 febbraio. La Caritas si è attivata da subito, in rete con Caritas italiana, a sostegno delle realtà colpite dal sisma, mentre il 26 marzo molteplici parrocchie e comunità pastorali della diocesi hanno partecipato alla colletta nazionale. Il vescovo di Como e Sondrio, cardinale Oscar Cantoni, a pochi giorni di distanza dal terremoto, si era recato in visita alla comunità turca di Como.

"Abbiamo inviato a Caritas italiana 200mila euro – aggiunge il direttore di Caritas Como Rossano Breda –: con le offerte raccolte si stanno sostenendo i progetti di emergenza messi in campo dalla rete Caritas per portare aiuto a quanti sono rimasti senza più nulla e per iniziare a strutturare risposte che possano dare un po’ di respiro guardando ai prossimi mesi". Seguiranno altri interventi.

F.D’E.