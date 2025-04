Sirtori, bagagliaio dell'auto pieno di vestiti appena rubati: due denunciati

Sirtori (Lecco), 15 aprile 2025 – Prima una maglietta, poi un pantalone, dopo un'altra maglietta. Alla fine hanno quasi riempito letteralmente il bagagliaio di vestiti rubati uno ad uno, senza pagarne nemmeno uno.

I carabinieri della Radiomobile di Merate hanno fermato due taccheggiatori che hanno svuotato gli scaffali di un negozio di abbigliamento sportivo di Sirtori. Sono due amici brianzoli, di 40 anni uno, di 50 il secondo, entrambi residenti in provincia di Monza. I due hanno agito in pieno giorno, a negozio aperto, spacciandosi per normali clienti curiosi in cerca di qualcosa da comperare. Per non farsi notare, a più riprese hanno rubato diversi capi di abbigliamento. Lo strano via-vai e il dentro e fuori dal negozio non è però sfuggito agli addetti alla sicurezza, che hanno avvisato dei movimenti sospetti gli operatori del 112.

Sono così intervenuti i militari di pattuglia di pronto intervento, che hanno fermato i due. I vigilantes non si sbagliavano: nel bagagliaio della loro macchina, una Toyota Aygo, i carabinieri hanno trovato decine di vestiti appena rubati. La marce, dopo la conta e le foto per repetarla, è stata restituita ai titolari del negozio, mentre i due ladri sono stati portati in caserma. Nonostante abbiano entrambi precedenti penali per reati simili, se la sono cavata con una denuncia a piede libero per furto aggravato in concorso.