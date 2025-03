Silea sul podio: è la migliore utility italiana

VALMADRERA

La spazzatura dei lecchesi è raccolta, riciclata e smaltita dai più bravi e più efficienti netturbini d’Italia. Lamiglior utility italiana è infatti Silea, la municipalizzata della spazzatura della provincia di Lecco e non solo. I manager di Silea Spa, società pubblica con sede a Valmadrera partecipata da 87 Comuni delle province di Lecco, Como e Bergamo, tra i principali operatori lombardi nel settore dell’economia circolare e della produzione di energia rinnovabile, sono stati premiati con il Top Utility Award 2025, l’Oscar nazionale nel settore delle utilities e dei servizi pubblici. L’economista Alessandro Marangoni con gli esperti di Utilitalia e altre associazioni di categoria, hanno analizzato diversi parametri: i risultati economico-finanziari, le performance operative, la sostenibilità ambientale e sociale, la comunicazione, l’attenzione ai cittadini del territori e gli investimenti in tecnologica e ricerca. "Abbiamo messo in campo progetti di cambiamento radicale in tutti gli ambiti aziendali, dalla strategia, alle operations, alla trasformazione digitale, avendo sempre chiara la nostra mission di soggetto interamente pubblico a servizio di un territorio bellissimo", commenta il direttore generale Pietro Antonio D’Alema. "Un prestigioso riconoscimento che cade nell’anno del trentesimo anniversario della nostra società", sono le parole della presidente Francesca Rota. L’ultimo bilancio di Silea, che serve 1 milione 200mila lombardi, è stato di 6,2 milioni di utile netto, 63,2 milioni di produzione, 16 di investimenti e 1 milione e mezzo di dividenti. La raccolta differenziata è al 78%, 7mila le t. di compost prodotte. E ora è in corso la realizzazione del sistema di teleriscaldamento. Daniele De Salvo