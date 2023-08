Si schiantano con l’auto su un muro di cinta Gravi i tre passeggeri

Incidente all’alba sulla provinciale 41 a Canzo, in provincia di Como, dove un’auto con quattro persone a bordo è finita fuori strada e si è schiantata contro un muro. Feriti i quattro occupanti, tre sono stati ricoverati in condizioni serie anche se non sono in pericolo di vita: si tratta di due uomini di 32 e 35 anni e una donna di 28, portati negli ospedali di Como, Erba e Lecco. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Volta, in un tratto rettilineo all’ingresso del centro abitato subito dopo il lago del Segrino. Toccherà ai carabinieri di Como ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canzo e di Erba che hanno estratto i passeggeri dalle lamiere dell’auto, completamente distrutta in seguito all’urto. I tre passeggeri e l’uomo alla guida sono stati affidati al 118 e poi portati in ospedale.