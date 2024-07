Lecco, sgomberato l’ex palazzo di giustizia diventato bivacco per senzatetto

Lecco, 9 luglio 2024 – Da luogo di legge a bivacco per senzatetto e covo di sbandati e ubriachi. È l'ex palazzo di giustizia di Lecco, dove questa mattina è scattato un blitz per sgomberarlo. All'operazione hanno partecipato agenti della Polizia di Stato, poliziotti della Locale e carabinieri. Nella sede dell'ex tribunale è in corso un importante intervento di restauro. Il cantiere però ultimamente era diventato una sorta di rifugio per clochard e piccoli delinquenti.

“Lo stabile, soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne, era occupato da gruppi di ragazzi che, talora sotto l’effetto di alcol, davano vita a situazioni di disturbo, nonché a furti e reati predatori in genere – spiegano dalla questura -. Inoltre, nelle ore notturne, era stato segnalato che risultano bivaccare in condizioni di degrado igienico sanitario diverse persone, per lo più straniere, con pericolo per la loro incolumità, alcune delle quali anche in stato di ubriachezza”.

Durante la retata sono stati fermati tre stranieri, uno dei quali irregolare e che verrà quindi espulso dall'Italia. Dopo lo sgombero, l'area è stata bonificata. L'operazione di polizia è la risposta alla lettera scritta da un'ottantina di sindaci al prefetto per reclamare più sicurezza urbana a fronte delle continue aggressioni e di altri spiacevoli episodi che si registrano sia a Lecco, sia in diversi paesi del circondario. Per questo sono stati intensificati controlli e pattugliamenti.