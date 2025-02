Sfida fra Morterone e Perlasco. Penalizzato quello più piccolo

Proprio per il suo meccanismo di applicazione che prende in considerazione il bilancio dei singoli comuni il contributo di solidarietà rischia di dar luogo ad anomalie o vere e proprie sperequazioni tra vicini di casa. Ad esempio i due paesi che pagheranno di meno in Lombardia, in relazione alla loro dimensione, sono Parlasco e Morterone, entrambi in provincia di Lecco. Eppure nonostante Morterone sia il più piccolo comune d’Italia, in virtù dei suoi 33 abitanti secondo i dati del 2023, non sarà quello a pagare di meno. Verrà superato dai vicini di Parlasco che pure vantano una popolazione oltre quattro volte maggiore, 137 abitanti, ma una spesa corrente netta minore 102.237 euro contro 103.406 euro. Così a Parlasco il contributo peserà per 431 euro complessivi, 3,14 euro per abitante, mentre Morterone dovrà accantonare 436 euro, pari a 13,21 euro per abitante.