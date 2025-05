Un intero paese senza televisione da diversi mesi

Rai, di tutto, di più. Ma non a Erve. Anzi. Schermi neri, al più con immagini e suoni distorti: è la programmazione televisiva che spesso va in onda a Erve, piccolo centro montano della Valle San Martino. Da ormai diversi mesi, in molti punti del paese non si riesce a vedere la tv, però anche a Erve pagano il canone. Lo denuncia dai banchi di opposizione il consigliere comunale Simone Valsecchi, 19 anni appena, capogruppo della minoranza di Erbe Ideale, con una mozione. "Il documento nasce in risposta ai gravi disservizi nella ricezione del segnale televisivo che, da dicembre 2024, stanno interessando una parte consistente della cittadinanza, con oscuramenti parziali o totali anche dei canali del servizio pubblico, per i quali i cittadini pagano regolarmente il canone – spiega il consigliere -. La mozione impegna il sindaco e gli assessori ad attivarsi con urgenza presso gli enti competenti per ottenere il ripristino e il potenziamento del servizio, e ad adottare misure strutturali per garantire una copertura stabile e duratura, in linea con quanto previsto dal contratto di servizio con gli emittenti del settore. La ricezione del segnale televisivo rappresenta un diritto di base, soprattutto in aree montane come la nostra". A non vedersi non solo solo tutti i canali Rai, ma anche le altre reti: Mediaset, La7, canali liberi di Sky, quelli di Warner Bros... "Valuterò la mozione dopo che l’avrò letta – è la risposta del sindaco Gian Carlo Valsecchi, il primo cittadino più longevo di tutta la provincia di Lecco, al suo ottavo mandato, che a ieri sera non aveva ancora avuto modo di analizzare il documento -. Non sono tuttavia questioni di mia competenza, specialmente se i disservizi riguardano canali di tv private". Il problema a quanto sembra è dovuto a una questione tecnica legata ai ripetitori. D.D.S.