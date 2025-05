Festival Geoscienze. Cannonate ma a salve

Una bordata nel golfo di Lecco. A esplodere colpi di cannone saranno gli artiglieri del Secondo gruppo del reggimento a cavallo Sergio Bresciani dell’Esercito italiano. Non c’è però nulla di cui preoccuparsi: non saranno infatti cannonate di guerra quelle sparate dai soldati e non saranno nemmeno vere. Si tratterà di una dimostrazione a salve con un cannone storico, quello degli artiglieri a cavallo appunto, impegnati domani in mattinata in un evento dimostrativo sulla prevenzione e la sicurezza sul lago nell’ambito di GeoCult, il Festival delle Geoscienze in programma da ieri fino a domenica della prossima settimana a Lecco. Gli spari a salve verranno esplosi vicino al monumento ai Caduti sul lungolago di Lecco, tra le 9 e le 12. "La simulazione – avvertono preventivamente dalla Prefettura per evitare inutili allarmismi - comporterà la produzione di un forte rumore a carattere esplosivo, chiaramente percepibile nell’area interessata". I colpi si sentiranno verosimilmente anche dall’altra parte del lago e nei paesi vicini a Lecco. Comunque, appunto, niente panico. D.D.S.